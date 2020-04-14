تطهير مبنى ماسبيرو والإذاعة والمجزر الآلي للوقاية من كورونا

انتهت الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة، تحت إشراف مديرية الطب البيطري، من تطهير المجزر الآلي في البساتين، ومجزر طرة للحوم ومبنى التليفزيون بماسبيرو، ومبنى الإذاعة المصرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، باستمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة، وواجهات المحلات وأماكن الانتظار والتجمعات والأسواق بصفة دورية، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.