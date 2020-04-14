نجل متعافي من كورونا: الصعيد لا يهاب الفيروس بيعتبره دور برد.. بس بنتبع الإجراءات

قال محمد جمعة، نجل متعافي من كورونا المستجد في قنا، إن أهالي الصعيد لا يخشون ولا يخافون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويتعاملون معه على أنه دور انفلونزا عادي، ولكن في نفس الوقت يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس دون تهويل أو خوف.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أمس، أن والده الممرض عقب تعافيه من المرض وشاهد ترحيب أهل قريته وذويه به أجهش في البكاء وارتفعت معنوياته، كون والده يحظى بقبول كبير في القرية، واحترام شديدين لأنه لا يتأخر عن مساعدة الآخرين.

وتابع: "كنت على يقين أن والدي سيتعافى من الفيروس، لأن نسبة الشفاء في مصر مرتفعة جدا".