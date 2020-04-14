"التموين": نشن حملات متنوعه لضبط الأسواق طوال أيام الأسبوع

قال أحمد أبوالفضل مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة تشن حملات متنوعة لضبط الأسواق، حيث جرى إدراج خطة عمل للأسواق والتي تشتمل على تكثيف الحملات صباحا ومساء طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أبوالفضل خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه وبالنسبة لمعارض "أهلا رمضان" فقد جرى إنشاء 1839 منفذ بكافة محافظات الجمهورية: "مرضيناش نعمل معرض مجمع بسبب الظروف الحالية"، موضحا أن الأسعار في متناول الجميع ويجرى مراقبتها يوميا مع استخلاص ذلك في تقرير لوزير التموين يوميا.

وأكد أن الوزارة خصصت 14 سلعة أساسية استراتيجية بمختلف المحال والسلاسل بنسبة خصم 15 لـ30%، مشيرا إلى أن هناك توازن من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهناك توازن بالأسواق بكافة السلع المعروضة.

وتابع: "مش هنقدر نمنع الرنجة أو الفسيخ، ولكن ثقافة المواطن المصري هو ما نراهن عليه وعلى وعيه خلال الفترة الحالية".