تعقيم وتطهير منشآت هيئة الرعاية الصحية منعا لانتشار عدوى كورونا

أكّدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى "التضامن" ببورسعيد يسير بشكل طبيعي وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ودون توقف.

وأضافت أنَّ المستشفى خضعت لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل كإجراء احترازي دوري لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد وذلك تطبيقًا لمعايير الجودة الشاملة فى تقديم الخدمة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أنَّه لا صحة لتوقف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، مشيرة إلى استمرار خدمات علاج الطوارئ، وعلاج أمراض الدم للأطفال والكبار بالمستشفى، وكذلك استمرار عمل العيادات الخاصة بعلاج الأورام، ووحدات الغسيل الكلوي، واللذان يتم تعقيمهما بشكل أسبوعي، مشيرة إلى أنه أمس تمّ اجراء 105 جلسات غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي من إجمالي 2700 جلسة غسيل كلى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه تمّ تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم في أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بـ"كوفيد 19" المستجد.

السبكي: توصيل الأدوية لـ260 مريضًا من مرضى الأورام مجانًا في منازلهم

بدوره، أكّد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، استمرار جلسات علاج الأورام بالمستشفى، مبينًا أنَّه تمّ إجراء 30 جلسة كيماوي لمرضى الأورام أمس، داخل المستشفى مشيرًا إلى أنَّه تمّ توصيل الأدوية لـ260 مريضًا من مرضى الأورام مجانًا في منازلهم، من المسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مجانًا بمحل سكنهم، حرصًا على سلامتهم وتأمينا لهم من عدوى كورونا، لافتًا إلى أنَّ مستشفى التضامن تقدم خدمات علاج الأورام لـ2100 مريض شهريًا.

السبكي: توصيل علاج الأورام للمنازل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأشار "السبكي"، إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تطورات قد تتطلب التدخل السريع، مؤكّدًا تشديد سبل الرقابة الداخلية بكل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها.

وأضاف أن الهيئة تجري بشكل مستدام ومنتظم تعقيمًا وتطهيرًا لجميع المنشآت الطبية كالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية كأحد ركائز مكافحة العدوى، متابعًا: "الفريق الطبي يبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين".

السبكي: نؤمن حصول المرضى على جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي

وتابع "السبكي": "تعتمد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمة الطبية، كما تستند في خططتها إلي منهجية استغلال التكنولوجيا في أداء الخدمة والرعاية الصحية للمنتفع؛ حرصًا على وقته وتيسيرًا عليه خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدوى كوفيد 19، وفق توجيهات القيادة السياسية".