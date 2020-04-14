ملوك الدراما.. يسري الجندي "حكّاء التراث والسير الشعبية"

بدأ العدد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم، والذي يعد فرصة لصناع الفن لتقديم أفضل الأعمال الدرامية، والتنافس فيما بينهم للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة.

وفي فترة من أهم فترات التليفزيون، كان لشهر رمضان، ملوكًا يتربعون على عرش الدراما التليفزيونية، خصوصًا في مجال التأليف والكتابة، والتي سترصدهم "الوطن" تباعًا.

الكاتب يسري الجندي، الذي انغمس بمؤلفاته في التراث الشعبي، من أشهر الكُتاب الذين استخدموا أبطال السير الشعبية وتقديمها بأسلوب سلس للجمهور، ويعد أحد نجوم شهر رمضان في الفترة الذهبية، ونرصد في السطورالتالية أبرز أعماله التي ارتبط بها المشاهدين.

"جحا المصري"

ومع المخرج مجدي أبو عميرة، قدم يسري الجندي، مسلسل "جحا المصري" بطولة يحيى الفخراني، وأحمد رزق، ومنى زكي، ولوسي، وسعاد نصر، وتدور أحداثه حول الحكايات التراثية عن "جحا" الذي يتحدث لحماره ويستشيره، ويتورط في المشكلات، ويصبح من أولياء الله للبسطاء.

"السيرة الهلالية"

وفي 3 أجزاء، قدم يسري الجندي، مع المخرج مجدي أبو عميرة ثلاثية "السيرة الهلالية" وهى من الحكايات الشعبية عن أبوزيد الهلالي.

"جمهورية زفتى"

مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، قدم يسري الجندي، مسلسل "جمهورية زفتى"، بطولة ممدوح عبدالعليم، وصابرين، ومحمد منير، وتدور أحداثه عن مدينة "زفتى" في أعقاب ثورة 1919 حيث أعلنت استقلالها في الوقت الذي كان يعانى فيه أهلها من ظلم "البشوات" وطغيان الإنجليز.

"التوأم"

ومع المخرج مجدي أبوعميرة، قدم يسرى الجندي، مسلسل "التوأم" بطولة ليلى علوى والتي جسدت من خلاله شخصيتين لشقيقتين توأم "عزيزة وتهاني"، كلتاهما مختلفتان، وتقع العديد من المشكلات بينهما.

"الطارق"

ومع المخرج أحمد صقر، والفنان ممدوح عبدالعليم، قدم يسري الجندي مسلسل "الطارق"، الذي يتناول قصة حياة "طارق بن زياد" منذ مولده حتى أصبح قائدًا للجيش الإسلامي.

"علي الزيبق"

قدّم يسري الجندي، مع المخرج إبراهيم الشقنقيري، مسلسل "علي الزيبق"، والذي تدور أحداثه في عهد المماليك عن علي الزيبق "فاروق الفيشاوي"، الذي يُقرر الانتقام لوالده بعد مقتله غدرًا على يد أعدائه المقدم صُنقر الكلبي "أبوبكر عزت"، والمقدم دليلة "ليلى فوزي"، من خلال "الحِيل والتنكر في عدة شخصيات".