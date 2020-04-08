ملوك التأليف.. أسامة أنور عكاشة "كنز الدراما المصرية"

بدأ العدد التنازلي، لاستقبال شهر رمضان المعظم، الذي يعد فرصة لصناع الفن، لتقديم أفضل الأعمال الدرامية، والتنافس فيما بينهم، للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة.

وفي فترة من أهم فترات التلفزيون، كان لشهر رمضان، ملوكًا، يتربعون على عرش الدراما التلفزيونية، خصوصًا في مجال التأليف والكتابة، التي ترصدهم "الوطن" تباعًا، والبداية مع الكاتب أسامة أنور عكاشة، الذي شكّل ثنائيًا، مع عدد من المخرجين، على رأسهم إسماعيل عبدالحافظ، ومحمد فاضل، ونرصد في السطور التالية، أبرز أعماله التي ارتبط بها المشاهدين.

ليالي الحلمية

من أشهر أعمال أسامة أنور عكاشة، والتي ارتبطت بالجمهور، مسلسل ليالي الحلمية، بأجزاءه الخمسة، حيث أصبح أبطال هذا العمل جزء من حياة المشاهد اليومية لسنوات طويلة، ولا ينسى "سليم البدري" يحيى الفخراني، والعمدة سليمان غانم "صلاح السعدني"، ونازك هانم السلحدار "صفية العمري"، وعلى البدري، وعادل البدري "ممدوح عبدالعليم، وهشام سليم".

الشهد والدموع

يعد مسلسل "الشهد والدموع"، أحد روائع أسامة أنور عكاشة التلفزيونية، والتي جسد من خلالها، حالة الصراع على المال والطمع بين أفراد العائلة، من خلال عائلة الحاج رضوان "حمدي غيث"، وحافظ ابنه الشرير "يوسف شعبان"، وشوقي "محمود الجندي"، الذي يموت كمدًا بعد سرقة ميراثه من قبل أخيه، وزينب "عفاف شعيب"، التي تصارع من أجل تربية أبناءها الأربعة، بعد وفاة زوجها.

أرابيسك

مسلسل "أرابيسك"، من أكثر المسلسلات للكاتب أسامة أنور عكاشة، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثه حول حسن أرابيسك "صلاح السعدني"، الذي يعيش في حي شعبي بالقاهرة، يتميز بالشهامة والرجولة بالرغم من المشاكل التي يتعرض لها، وأزمات كثيرة يواجهها.

زيزينيا

على مدار جزأين قدم أسامة أنور عكاشة، رائعة جديدة تدور أحداثها في محبوبته "الإسكندرية" في فترة الأربعينيات، حول بشر عامر عبدالظاهر "يحيى الفخراني"، الذي ينتسب للمصريين من جهة الأب، وللإيطالين من جهة الأم، وتشتته بين الجذور المصرية والإيطالية.

أبو العلا البشري

رحلة السيد أبو العلا البشري، من أهم المسلسلات التي قدمها أسامة أنور عكاشة مع محمود مرسي، على مدار جزأين.

كنز الدراما

أعمال كثيرة للكاتب أسامة أنور عكاشة، والتي تعد من كنوز التليفزيون، وارتبط بها الجمهور، الذي ينتظرها بشغف، منها "الحب وأشياء أخرى، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، عصفور النار، أنا وإنت وبابا في المشمش، الراية البيضا، بوابة المتولي، أهالينا، المصراوية".

رحل الكاتب أسامة أنور عكاشة، عن عالمنا يوم 28 مايو من عام 2010، تاركًا إرثا فنيًا كبيرًا، يعد علامة مسجلة في تاريخ الدراما التلفزيونية.