وزير بريطاني يشكر مصر على دعمها لبلاده في معركتها ضد كورونا

قال جريج هاندز نائب البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة التجارة، إن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأضاف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أخبار جيدة لمعدات الوقاية الشخصية - بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز والسفارة البريطانية في القاهرة وفرق وزارة التجارة البريطانية، عدد كبير من العباءات الطبية في طريقهم إلى المملكة المتحدة - شكرا لك ، مصر".

وشاركت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، التغريدة على حسابها على تويتر، مقدمة الشكر لمصر.