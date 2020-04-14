4 فئات في المصانع مستثناة من "حظر التحرك"

استثنى مجلس الوزراء، 4 فئات من تطبيق حظر انتقال أو تحرك المواطنين على كل الطرق خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من المصانع وعامليها.

جاء ذلك بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 852 لسنة 2020، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس، والتي تطبق خلال الفترة من 9 إبريل وحتى 15 يوماً.

كان رئيس الوزراء، قد شدد، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم على عدداً من مصانع مدينة السادس من أكتوبر، على استمرار العمل بقرار استثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة، خاصة وأن قرار الحظر لا يهدف إلى التسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع.

وترصد "الوطن" الفئات الأربعة كالآتي:

1- مركبات نقل العاملين بالمصانع.

2- مركبات نقل البضائع بكل أنواعها سواء للسوق المحلية أو التصدير.

3- مركبات الطرود ومستلزمات الإنتاج والطوارئ.

4- جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها وعمالها من تطبيق الحظر.