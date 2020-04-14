التعليم العالي توزع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية

صرح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية؛ بهدف تعقيم كافة المترددين على هذه المستشفيات، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.وأشار الوزير إلى أن هذا يأتي استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة وحزم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر أنه سبق وأن وجه الوزير بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات الجامعية، واتخاذ التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة الفرق الصحية والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير جميع أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.