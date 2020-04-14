الصين ترد الجميل لمصر بشحنة مستلزمات طبية

أعلنت السفارة الصينية في القاهرة، إقلاع طائرة تحمل مستلزمات طبية مقدمة من الحكومة الصينية إلى نظيرتها المصرية، تشمل أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف اختبار، مقرر وصولها فجر الخميس.

وقالت السفارة على حسابها رسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن طائرة على متنها المستلزمات الطبية التي تمنحها الحكومة الصينية إلى عدة دول شمالي أفريقيا، بما فيها الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار لصالح الحكومة المصرية من المتوقع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي فجر يوم السادس عشر من أبريل الجاري.

وقالت إن رحلة شحن تحمل مواد مكافحة الوباء من الحكومة الصينية إلى مصر غادرت بكين في 14 أبريل بتوقيت بكين، لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة وباء فيروس كوفيد-19.