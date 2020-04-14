طلب إحاطة بشأن عودة أسواق شعبية للعمل رغم تحذير الحكومة من الزحام

تقدمت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، والداخلية، والتنمية المحلية، بشأن عدم الالتزام بإجراءات الحكومة بشأن منع الزحام وعودة أسواق شعبية للعمل دون مواجهة ذلك من الجهات المعنية.

وأكدت حسونة، أنّه رغم تزايد إصابات فيروس كورونا في مصر، وتسجيل حالات جديدة يوميا بمعدل يفوق 100 حالة، وتخطي إجمالي العدد في مصر 2190 حالة مصابة بالفيروس، شهدت عدة أسواق شعبية عدم التزام بقرارات الحظر ومنع التجمعات، حيث شهد سوق العتبة زحاما شديدا من قبل المواطنين رغم تحذيرات الدولة من التكدس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "سجلت أسواق شعبية أخرى وبينها العتبة والموسكي، عودة الباعة الجائلين مرة أخرى للأرصفة، بعد إخلائهم قبل أسبوعين، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد".

وانتقدت عودة الزحام مرة أخرى لشوارع وسط القاهرة، إذ تعد مناطق "الأزهر، العتبة، الموسكي"، من أكبر الأسواق التجارية بمحافظة القاهرة، وهناك مشاهد كثيرة تؤكد عدم الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت النائبة، بتشكيل غرف عمليات في المحليات ودوواين الوزارات ومديرات الأمن والاقسام الشرطية، لمتابعة حالة الزحام في نطاق الاختصاص والتحرك السريع لمواجهة أي مخالفات لقرارات الحكومة.