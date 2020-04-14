محافظ القليوبية يؤكد على غلق حدائق القناطر ومنع احتفالات شم النسيم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على منع أي احتفالات بشم النسيم واستمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والحدائق العامة بالمحافظة خلال أعياد الربيع، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة.

وطلب المحافظ بوضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة لمنع أي تجمعات خلال فترة أعياد الربيع" شم النسيم" في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد كورونا، وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة وبناء على ما وجه به الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وناشد المحافظ أبناء القليوبية بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات حرصاً على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهه الفيروس.