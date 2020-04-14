شفاء مصابين اثنين من كورونا بمستشفى عزل ملوي

تماثل اليوم، مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للشفاء، داخل مستشفى العزل الصحي، بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتقرر خروجهما بعد التأكد من تعافيهما التام، وتحول نتيجة عيناتهما من إيجابية إلى سلبية، وقد جاء الإعلان عن الشفاء للحالتين، بعد تماثل 10 أخرين السبت الماضي، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 12 حالة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وسلم المحافظـ، الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرا، منهم 109 داخلي و25 عناية مركزة.