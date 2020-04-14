المخرج هاني خليفة يعتذر عن عدم استكمال "لعبة النسيان" بسبب كورونا

انسحب المخرج هاني خليفة من مهمة إخراج مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود ورجاء الجداوي، وفق ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك، أكّد السيناريست تامر حبيب مؤلف المسلسل لـ"الوطن"، إنَّ المخرج هاني خليفة اعتذر عن استكمال العمل في المسلسل.

ونفى "حبيب"، أنَّ يكون حدث أي خلاف بين المخرج والقائمين على المسلسل، مبينًا أنَّ "خليفة" اعتذر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا وانتشار فيروس كورونا.

وشدد "حبيب" على أنَّه سيجرى استكمال المسلسل عبر وحدتي إخراج لكل من المخرج أحمد شفيق والمخرج تامر عشري.

وعن الموسيقى التصويرية للمسلس، قال "حبيب" إنَّه ليس لديه معلومات بأن النجم عمرو دياب هو من سيضع الموسيقى التصويرية للمسلسل من عدمه.

يُذكر أنَّ مسلسل "لعبة النسيان" سيعرض في موسم شهر رمضان المقبل ومن بطولة كل من إنجي المقدم، محمود قابيل، أحمد داوود ورجاء الجداوي" ومن تأليف تامر حبيب.