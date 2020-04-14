مراكز المنيا تواصل حملات تطهير الشوارع والمباني

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واصلت تنفيذ حملات التطهير، والتعقيم والنظافة، أثناء ساعات الحظر، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن الحملات أجرت أعمال التعقيم والتطهير بمستشفى المنيا العام، وشارع الحسيني، وعدد من الميادين والشوارع، منها ميدان بالاس وعمر أفندي، كما نفذت أعمال تعقيم بعدد من المطرانيات والكنائس بمركز أبوقرقاص.

ومن ناحية أخرى، تواصل مراكز المحافظة متابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بفروع البنك الزراعي ومكاتب البريد في اليوم الثاني علي التوالي.