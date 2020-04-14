محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ"أبوفليو"

قاد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأبراج المخالفة بمنطقة القرداحي بأبوفليو شرق النيل، ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

وشهد المحافظ خلال الحملة التي قادها أعمال إزالة 6 أبراج منها 3 في مرحلة المهد، حيث تواصل الوحدة المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أعمال الإزالة للأبراج القائمة، وكذلك للقواعد والأساسات الخاصة بالابراج الثلاثة، حيث استغل بعض المواطنين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، وقاموا بأعمال البناء وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة .

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة لجميع رؤساء المدن والمراكز بالمضي في تنفيذ خطة إزالة التعديات، وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على الجميع، وستواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على أراض أملاك الدولة داخل زمام المحافظة لاستردادها ومنع جميع من تسول له نفسه التعدي على الأراضي.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة دون توقف في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.

وأضاف، أنه سيتم محاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات، مناشدًا الأهالي بضرورة الاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم.