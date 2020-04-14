سميرة سعيد ترقص مع نجلها شادي في كواليس أوبريت "أنت أقوى"

كشفت الديفا سميرة سعيد، مقطع من كواليس تصوير مشاهدها بأوبريت "أنت أقوى"، عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث جمعتها الكواليس بنجلها "شادي" والذي رقصت معه على أنغام الأوبريت.

وعلقت "سميرة"، على مقطع الفيديو بقولها: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب.. من كواليس أنت أقوى".

وكانت سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوى"، بمدينة الجونة، حيث صورت مشاهدها والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل.

ويضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسني ومن النجوم العرب صابر الرباعي وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجاري.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى، أنت أبقى، سر أسرار الحياة، مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله غني للحب الكبير للأمل، تحيا الحياة.

وطرحت الديفا مؤخرا كليب يحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة.

ومن المقرر أن تبث قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب حفل للديفا سميرة سعيد في التاسعة من مساء غد الأربعاء، وتغنى سميرة في حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير.