السيطرة على حريق محدود بمخبز سياحي في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمخبز سياحي إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ مما أدى لالتهام النيران محتويات المخبز وتم الدفع بسيارتين مطافئ والسيطرة على الموقف دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور قسم زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخبز سياحي بشارع الجيش بزفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية المدعومين بسيارتين إسعاف وتم إخماد نيران الحريق وصيانة عطل الماس الكهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات.