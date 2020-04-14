حملات رقابية على محطات الوقود بسفاجا لمتابعة الالتزام بتخفيض الأسعار

شنت اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة عدة حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود لمتابعة مدى الالتزام بتخفيض أسعار البنزين بأنواعه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأضافت "المغربي" في تصريح صحفي اليوم، انه تم المرور على عدد من محطات الوقود لقياس وجرد المواد البترولية الموجودة بالمحطات ومطابقتها بسجل 21 بترول والتوقيع في سجل الزيارات وذلك بعد تخفيض سعر جميع أنواع البنزين والوقوف على مدى التزامهم بالأسعار الجديدة المخفضة.

أوضحت إنه تم المرور على محطات "مصر البترول" بمنطقة زمزم و"التعاون الأشغال العسكرية"، "بركات سواكن" بالطريق الدائري للتأكيد على خفض الأسعار في المحطات بالمدينة.

جدير بالذكر تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي كما يلي:

- البنزين 95 بـ 8.50 جنيه للتر

- البنزين 92 بـ 7.50 جنيه للتر

- البنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.