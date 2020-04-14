يشترط سريانها.. خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيا

يواصل موقع "دعم مصر" استقبال طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية بدل الفاقد والتالف، عن طريق موقع إدارة دعم مصر، دون حاجة للمواطن للذهاب إلى مكتب التموين منعًا للزحام والتكدسات.

وكان مجلس الوزراء أعلن استمرار تطبيق ذات الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في مصر، والتي من ضمنها إصدار بدل فاقد أو تالف البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها.

وعند إجراء أول عملية صرف للبطاقة التموينية، سيتم خصم قيمتها، وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط، سيخصم عدد أرغفة، بما يوازي 20 جنيهًا، قيمة الحوالة، وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لمتابعيها، خطوات تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر:

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلي يسار الصفحة الرئيسية.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنة اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

5- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.