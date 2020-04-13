وزير التموين يُطلق خدمة جديدة لتقييم أداء المخابز 

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز معلومات الوزارة، لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، لتقييم أداء وعمل المخابز في مصر، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي:

www.msit.gov.eg

وبمجرد دخول المواطن على الموقع تظهر له أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأي المواطن في المخابز"، وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقيم المواطن أداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي على أنّ عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

وأكد المصيلحي أنّ الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز، لتحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار للملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولا بأول.