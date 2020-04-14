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بالصور.. لحظة اقتحام قوات الأمن للوكر الإرهابي بالأميرية بعد إطلاق نار

القوات نجحت في القضاء على العناصر الإرهابية

كتب:

محمود البدوي
09:27 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
لحظة اقتحام قوات مكافحة الإرهاب للوكر الإرهابي

لحظة اقتحام قوات مكافحة الإرهاب للوكر الإرهابي

تعرض "الوطن"، الصور الأولى للحظة اقتحام قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، لوكر العناصر الإرهابية  في منطقة الأميرية بالقاهرة.

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية من القضاء على جميع العناصر الإرهابية في الأميرية.

وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ وذلك لوجود تبادل اطلاق نيران بين قوات الشرطة ومجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فرضت كردونا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق فيه أكثر من 4 مسلحين.