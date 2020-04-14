"صبحي": جمعية اللاعبين المحترفين تتبرع لصندوق تحيا مصر وتدعم المظاليم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، وفدا من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب الوطني السابق، لمناقشة خطط الوزارة، لدعم اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، قررت الجمعية تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، كما تعهدت الجمعية، بتخصيص مبلغ 150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، في إطار المشاركة المجتمعية.

وأكد وزير الشباب، أن الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدي عبدالغني بصفته رئيس الجمعية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، إضافة الى اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى، للاتفاق على ألية تقديم الدعم المالي للمتضررين.

ولفت إلى أن هذه الخطوة المجتمعية، بالتنسيق مع الوزارة تأتي في إطار البحث عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير، تضرر من توقف النشاط الرياضي، ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الوزير، بالدور الفعال الذي تلعبه الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص، والكرة المصرية بشكل عام.

من جانبه أكد مجدي عبدالغني، على ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى، للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.