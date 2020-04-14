وقف العمل بمصنع الغزل والنسيج في دمياط بعد إصابة أحد العاملين بكورونا

قررت شركة دمياط للغزل والنسيج، وقف العمل بالمصنع لمدة 14 يوما، بداية من اليوم 14 أبريل، وطالبت العاملين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى مع اتباع العادات الصحية السليمة "التباعد" وعدم التزاحم داخل المنزل، واستعمال الأدوات الشخصية، بالإضافة لتطهير الأسطح والأرضيات بالمنزل باستخدام الكلور، وطالبت العاملين بأنه حين الشعور بأي أعراض تنفسية حادة عليهم إبلاغ طبيب الشركة.

وكانت قد ظهرت حالة إيجابية "كوفيد 19"، باسم محمود فتحى محمود القباني"، وبناء على تعليمات وزارة الصحة والسكان بشأن إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من حيث العزل المنزلي بالمصنع.

هذا ويبلغ عدد العاملين 1818 عاملا وعاملة بالمصنع، تم استبعاد 575 منهم من أصحاب الأمراض المزمنة والحاضنات والحوامل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تشغيل باقى العاملين بنسبة 50% بالتناوب على أن تعمل الشركة وردية واحدة فقط يوميا منعا لتكدس العمالة بوسائل نقل العاملين الخاصة بالشركة، حيث يتم تشغيل 540 عاملا فقط بالتناوب بين كافة إدارات الشركة، كما توقفت كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة بناء على توجيهات الطب الوقائي أمس، ولا يوجد غير عمال الحراسة وبعض الإداريين المطلوبين لاستكمال بعض البيانات.