ضبط 12 شخصا بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في سمالوط بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم، من ضبط 12 شخصا بتهمة التنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطارا من العميد محمد عبدالظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف" بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب.

أفادت تحريات العقيد نادر حمدي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة، وبتقنين الإجراءات القانونية ووضع خطة أمنية، ومراقبة المتهم، داهم العقيد عماد شاكر والرائد محمد عبدالعزيز بالتنسيق مع المقدم الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، منزل المتهم وبتفتيشه تم ضبط 10 أشخاص آخرين، أثناء تواجدهم داخل حفرة مربعة الشكل أبعادها 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 4 أمتار، ولها سرداب بطول 3 أمتار وبعمق 10 أمتار من ناحية الجنوب، وأدوات الحفر، وموتور لشفط المياه وحبال وسلم خشبي.

اعترف المتهمون بأن صاحب المنزل المتهم الأول اتفق معهم على الحفر والتنقيب نظير اقتسام ما يتم استخراجه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (1177) إداري مركز شرطة سمالوط غرب.

كما تم ضبط المتهم "خ. ج .م" 40 عاما، فلاح مقيم بقرية تابعة لمركز شرطة سمالوط غرب، أثناء الحفر والتنقيب داخل حظيرة مواشي بمنزله، وعثر على حفرة على شكل مربع عرضه مترين بقطر 2.5 متر، وبعمق 5 أمتار، واعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيق.