"القاضي": إغلاق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة بجميع مراكز المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفاعليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، وذلك كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشأت والشوارع والميادين والأماكن العامة.

أضاف المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتذليل العقبات في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.