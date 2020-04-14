نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهيد الواجب في أحداث الأميرية

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع قضاة مجلس الدولة، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الذي قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، خلال استشهادة اليوم، في تبادل إطلاق النيران، بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.

ويتقدم مجلس إدارة النادي، بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد البطل، والشعب المصري بأكمله.

وأدان النادي، بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابى، مؤكدا على دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، وداعميه على كل المستويات، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيون الخونة كالذباب، ويقعوا فى قبضة العدالة، لينالوا ما يستحقون جرّاء جرائمهم الخسيسة.