الداخلية: إحباط عملية إرهابية بالتزامن مع أعياد الأقباط ومقتل 7 عناصر تكفيرية

قالت وزارة الداخلية إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.

وتابعت، في بيان لها، إنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية و 4 أسلحة خرطوش وكيمة كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وقالت إن التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط أخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضحته أنه في ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الاسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافهم عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.