"حياة كريمة" تنعى الشهيد الحوفي.. وتشيد برجال الأمن: "لا يهابون الموت"

نعت مؤسسة "حياة كريمة"، ببالغ الحزن والأسى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص العزاء للشرطة المصرية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي قدم حياته فداءً للوطن في أثناء محاصرة العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية".

وتشيد مؤسسة حياة كريمة بالدور البطولي الذي تقدمه وزارة الداخلية وجميع أفراد الشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الداخلي للوطن، فهم رجال لا يهابون الموت، يقدمون عليه لكي ينالوا شرف إحدى الحسنيين.. إما النصر وإما الشهادة.

تنشر "الوطن" بعض المعلومات الشخصية عن أسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي

زوجة الشهيد أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربه منزل لا تعمل.

الشهيد له ابنتان، الأولى مريم محمد فوزي الحوفي مواليد 2013، والأخرى خديجة الحوفي من مواليد 2016.

والد الشهيد بالمعاش وكان مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، من مواليد الأول من نوفمبر عام 1951، ووالدته وفاء محمد علي مهنا، موظفة بوزارة العدل سابقا، وحاليا على المعاش، ومن مواليد 25 مايو عام 1956.