مواطن بعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة: يا أردوغان مصر بتصرف لنا فلوس

عرض الإعلامي رامي رضوان، فيديو لفرحة مواطن من العمالة غير المنتظمة، بعد صرف منحة الـ500 جنيه، وذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وظهر في الفيديو، مواطن يقول: "بقول تحيا مصر ويحيا السيسي، وتحيا القوات المسلحة، يا أردوغان مصر أهه بتصرف فلوس للشعب، يا أردوغان مصر بتصرف أهه، احنا شبعانين وبيصرف علينا الريس".

وتابع: "يا أردوغان ويا معتز مطر ويا محمد ناصر تحيا مصر، والموظفين اللي بيصرفوا لنا الفلوس، كلهم بشوات واحنا مبسوطين بالريس بتاعنا، والجيش بتاعنا، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".