مكتب بريد باسوس بالقليوبية: صرفنا منحة العمالة لـ500 شخص حتى الآن

قال عثمان أحمد عثمان، مدير مكتب بريد باسوس بالقليوبية، إن عملية صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمكتب تسير بشكل منظم، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الشباب ينظمون عملية الصرف لعدم تكدس المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأضاف خلال لقاء بنشرة أخبار "dmc"، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، إن هيئة البريد لديها 4 آلاف منفذ و700 مدرسة لصرف المنحة، لافتًا إلى أن عدد الاشخاص الذين صرفوا المنحة بمكتب بريد باسوس حوالي 500 شخص على مدار أمس واليوم.

وأشار "رجب" إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن شكاوى من عملية الصرف، مشيرًا إلى أن العمل مستمر غدًا وبعد غد وفق شرائح عمرية أجرتها وزارة التضامن.