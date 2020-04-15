برسوم سنوية 15 جنيها.. تفاصيل كارت الخصم المباشر من البريد المصري

يقدم البريد المصري لعملائه، عددا من الخدمات المالية لعملائه من الأفراد والشركات، منها كارت الخصم المباشر من فيزا، كأحد خدمات الدفع الإلكتروني التابعة له.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، مميزات كارت الخصم، والرسوم السنوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل كارت الخصم المباشر من فيزا التابع للبريد المصري

ـ يمكن للعميل من السحب النقدي محلياً وخارج جمهورية مصر العربية.

ـ يتيح للعميل الشراء محلياً أو خارج جمهورية مصر العربية.

ـ يمكن ربط 3 حسابات إلى حساب العميل الأساسي.

ـ يمكن الاستعلام عن الرصيد من خلاله.

ـ يمكن للعميل إصدار كشف حساب مصغر من ماكينة الصراف الآلي.

ـ توافر خدمة العملاء على مدار 24 ساعة.

ـ توفير تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

ـ إصدار بطاقات إضافية على بطاقة الحساب الاساسية.

مزايا أخري لكارت الخصم المباشر يتم إتاحتها لاحقا:

ـ سيوفر الكارت خدمة التحويل الداخلي (قريباً).

ـ توفير خدمة دفع الفواتير من خلال الكارت (قريباً).

حد المعاملات لكارت الخصم المباشر من فيزا التابع للبريد المصري

ـ حد السحب النقدي اليومي 4000 جنيه مصري.

ـ الحد الأقصى لعدد معاملات اليوم هو 5 معاملات فقط.

ـ الحد الأقصى لعدد المعاملات شهريا 150 معاملة.

ـ معاملات الشراء اليومية غير محدودة.

ـ لا يوجد حد أدنى للرصيد المتاح بالكارت.

الرسوم الخاصة بكارت الخصم المباشر من فيزا التابع للبريد المصري

ـ رسوم الإصدار 15 جنيها.

ـ رسوم إعادة الاصدار 15 جنيها.

ـ رسوم التجديد السنوية 15 جنيها.

ـ رسوم السحب النقدي 3 جنيهات.

ـ رسوم المتابعة 2.50%.