الكنيسة الكاثوليكية: "نشكر ربنا على تضحيات قوات الشرطة لحماية الوطن"

عبر الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، عن صدمته من حادث الأميرية الإرهابي، "صدمة كبيرة إننا نرى كمصريين إنه في الوقت اللي العالم كله بيمر بأزمة، ولا يعلم إلا الله وحده، كيفية الخروج منها، أشخاص تخطط لعمليات إرهابية".

ووجه "باخوم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، الشكر لوزارة الداخلية وقوات الأمن، لمكافحة الوباء الأسود وهو الإرهاب، ناعيا المقدم محمد الحوفي، والمصابين في هذه العملية، مؤكدا أن مثل هذه العمليات، لن تزيد الشعب المصري إلا قوة والتحام.

وأضاف أنه من المتوقع، أن هذه الخلية كانت تستهدف بشكل أو بآخر للكنائس خاصة مع اقتراب عيد القيامة، ولكن استطاعت قوات الامن والامن استشعار مثل هذه العمليات ويحددوها قبل حدوثها رغم الصعوبات التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كورونا.

وتابع: "أي حادث إرهابي مش بيصيب مثلا المسيحيين أو المسلمين فقط، ولكن بيستهدف على مواطنين وشعب وإخوة، كارثة في شخص مسلم هي فاجعة في بيت المسيحي، وألم في البيت المسيحي هي كارثة في بيت المسلم.