اتخذوا من البيوت أوكارا.. عناصر إرهابية قبض عليهم داخل شققهم

بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، كما جرى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 أسلحة خرطوش وكيمة كبيرة من الذخيرة.

هجوم الداخلية على شقة الإرهابيين بمنطقة الأميرية، عقب تتبعهم، والذي استشهد على إثره المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وأصيب آخر وفردين من قوات الشرطة، لم يكن الأول من نوعه كهجوم استباقي من الشرطة على منازل الإرهابيين، بل جاء استكمالا لسلسلة المتطرفين الذين قبض عليهم داخل بيوتهم.

وتمكنت الداخلية في مايو عام 2018، من القبض على أفراد خلية إرهابية، مكونة من 6 أفراد، كانت تختبئ بأحد الأبراج بمنطقة فيصل، وكانت هذه العناصر كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالقاهرة والجيزة.

وفي ديسمبر 2017، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأمن الوطني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عنصرين تابعين لحركة حسم الإخوانية، التي اتخذت من إحدى الشقق بمنطقة البراجيل التابعة لمركز أوسيم وكرًا لممارسة الأعمال الإرهابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في 10 سبتمبر 2017، من من القضاء على 10 عناصر إرهابية اتخذت شقتين سكنيتين في منطقة أرض اللواء بالجيزة، كوكرين للاختباء ولعقد لقاءاتهم التنظيمية التابعة لحركة حسم الإخوانية.

كما شهد شهر يوليو من العام ذاته، ضبط 11 إرهابيًا يعتنقون الفكر التكفيري "تنظيم داعش"، في شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وضُبط بحوزتهم كميات من المُتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة النارية.

وفي يونيو 2017، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، مُكونة من 4 أفراد، داخل شقة في حي العجوزة.

شهر نوفمبر 2016، كان شاهدًا على مداهمة مديرية أمن القاهرة خلية إرهابية بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، قبل أن يشعر أحد أفراد الخلية باقتراب الأمن من الشقة، ففتح الرصاص على قوات الأمن، التى بادلته الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع إرهابى وإصابة 4 من رجال الشرطة بطلقات نارية، تم نقلهم على إثرها للمستشفى.

وفي 21 مايو 2015، عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، على 20 قنبلة ومواد تصنيع القنابل والمتفجرات داخل شقة إرهابي، بعد انفجرت قتبلة بداخلها في شارع الحرية بمنطقة المطرية، مما أدى إلى إثارة الذعر بين الأهالي، وتم القبض على سائق التاكسي صاحب الشقة.

وفي 2 يناير عام 2015، تمكنت مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من ضبط أحد العناصر الإرهابية المتواصلة مع أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ويدعى (ع.أ.ع.ع.– 22 عاما – طالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط – مقيم بمحافظة سوهاج)، وقالت الداخلية، في بيان لها، إن المتهم عثر بحوزته على أجندات تحتوى على مبادئ وأفكار العمل الجهادي ووسائل تجنيد المدنيين للعمل ضد العسكريين.