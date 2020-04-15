ابنة هشام بركات باكية بعد استشهاد الحوفي: "ولاده محتاجينه سند وظهر"

تأثرت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام سابقا الشهيد هشام بركات، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت "بركات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، إن أغلى لقب في الدنيا لأي أسرة، هو لقب "الشهيد"، داعية الله أن يرحم كل شهداء مصر، ويجعلهم سعداء وفي هناء بجنة الرحمن، "أنا كلي عزة وفخر وقوة، وكل التحية لروح والدي البطل الشهيد، وكل شهيد في بطن الأرض ما زال يعلمنا أزاي نحب مصر".

وتابعت باكية: " كلمة شهيد يعني أولاد مشفوش أبوهم، فيه أولاد شهداء فعلا لم يروا والدهم ولم يعرفوه سواء استشهد قبل ولادتهم ، أو استشهد وهو في عمر صغير، السن ده محتاج السند والظهر، الشهيد الحوفي النهاردة أولاده لسه 4 سنين و6 سنين، وغيره من الشهداء، ولادهم كانوا محتاجين ليهم، اللي بيحصل ده حرام".