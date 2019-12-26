أعلن اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ الهيئة تجرى حاليا الاختبارات وتشغيل القطارات بدون ركاب لعمل بروفات التجارب النهائية بمحطتي هشام بركات والنزهة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، مشيرا إليّ أن المحطتين جاهزتين للافتتاح أمام الجماهير، وسيتم تحديد افتتاحهما رسميا خلال أيام، موضحا أن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال "والي" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى تشطيب كافة الأعمال بالمحطتين وتركيب ماكينات صرف تذاكر المترو آليا، موضحا أن جميع القطارات التي تعمل بالخط الثالث للمترو مكيفة وحديثة وصممت على أعلى المستويات العالمية، مؤكدا أن خط مترو مصر الجديدة عقب استكماله سيقل نحو 2 مليون راكب يوميا.

وأشار "والي"، إليّ إنّه سيجري توريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث لمترو مصر الجديدة، بتكلفة إجمالية 318 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه، ومن المخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات الجديدة خلال يونيو 2020، وسيجرى تسلمها على دفعات، تزامنا مع دخول باقي محطات الجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث الخدمة.

ونوها "والي"، على أنه لا تحريك لأسعار تذاكر قطارات الخط الثالث للمترو عقب افتتاح محطتي "هشام بركات" و"النزهة"، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ الخطوات التنفيذية للخط الرابع للمترو بالهرم مطلع يناير 2020.