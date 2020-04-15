أحمد صلاح حسني عن استشهاد الحوفي: "العالم في قصة ودول في عالم تاني"

نعى الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الضابط محمد فوزي الحوفي، الذي استشهدعقب تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وعناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

https://twitter.com/AhmedSalahhosny/status/1250198472650895360

وغرد "حسني": "الهدف كان أخواتنا الأقباط في أعيادهم، الناس ده أيه ولا ليها ملة ولا دين، العالم والبلد في قصة، ودوّل في عالم تاني، كله غل وشر ودماء، أقسم بالله مش مصدق.. رحم الله الشهيد محمد الحوفي".

يذكر أن الشهيد، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر ارهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.