خبير أمني: "الحوفي" افتدى الوطن بروحه من مؤامرة قذرة ضد الإخوة الأقباط

قدم اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق خالص، التعازى لأسرة الشهيد محمد الحوفي، الذي قدم روحه فداءً للوطن، لافتا إلى أن هذه العملية، افتدت الوطن كله، من مؤامرة قذرة، استهدفت الأخوة المسيحين في أعياد القيامة، مستغلين ما يمر به العالم في مواجهة كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc ، الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن ما قامت به الداخلية اليوم، ضربة استباقية لمستهدفات المتطرفين التى أرادوا أن يحققوها في الفترات المقبلة، ويجب على المواطنبن في الأماكن الشعبية أو المزدحمة التي يؤجر فيها الإرهابيين الشقق السكنية أن يبلغوا الأمن الوطنى قبل التأجير، ولابد أن يكون لدينا موقفا ووعيا وأن من يؤجر بدون إخطار الأجهزة الأمنية والسمسار يجب أن يحاكم بقانون الإرهاب.

وأكد أن الإرهابيين يحاولون أن ينغصوا علينا الاحتفالات هم يعلمون أنه ستكون هناك تجمعات واحتفالات، والقضاء على هذه العصابة اليوم، حمانا جميعا ونقول لمن يريد أن ينزل للاحتفال، إن عدد المرضى بكورونا في الـ10 أيام الماضية، أكثر من الشهرين السابقين، وعليهم أن يعلموا أن الإرهاب دائما ما يستغل الاحتفالات.