"ربنا هيقوي قلوبكم".. ابنة هشام بركات توجه رسالة لأسرة الشهيد الحوفي

وجهت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام سابقا الشهيد هشام بركات، رسالة لأسرة المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت "بركات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "ربنا يصبر أم الشهيد الحوفي ويصبر والده ويصبر زوجته وبناته يا رب، ربنا معاهم حنين عليهم مش هسيبهم وهيقوي قلوبهم أكتر وأكتر"، موضحة أن كلمة شهيد ليست عادية أو مجرد عدد، موجهة التحية لكل أرواح الشهداء.

ووجهت ابنة النائب العام سابقا الشهيد هشام بركات، حديثها لكل أم شهيد، "أنا اتعلمت منكم الصبر والقوة، أوعوا تزعلوا، كلموا مسيرته، ولو كل أم شهيد كملت المسيرة أحنا اللي كسبانيين في الاخر، مصر فعلا سواء شهداء أو ولاد الشهداء هيرفعوا راية مصر وعلمها عالي على طول، مصر غالية أوي، التراب اللي بنمشي عليه مش عارفين قيمته، مش عارفين قيمة بلادنا".