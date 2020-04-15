مدرس إبتدائي يشرح طريقة عمل الأبحاث وطلاب يحكوا تجاربهم مع رامي رضوان

استضاف الإعلامي رامي رضوان، معلم مرحلة إبتدائية، في الاستديو، وعدد من الطلاب عبر "سكايب"، لمشاهدة طريقة عمل مشروعات الأبحاث، والتحدث عن تجارب الطلاب والاجابة عن استفساراتهم، وذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

في البداية تحدث محمد الضويني، مدرس إبتدائي بقرية الشعراء بمحافظة دمياط، عن مشروع البحث، مؤكدًا أنه قائم بالفعل في عدد من الدول الأوربية، ويعتبر مقياس لتقييم استيعاب الطلاب، وتعليمهم مهارات جديدة، مثل الثقة بالنفس واحترام الرأي، والبحث والتوثيق وقياس مدى فهم الطلاب للمناهج، التي تعلموها بعيدًا عن التلقين، ونسيان المعلومات بعد الخروج من الامتحان.

وشدد الضويني على ضرورة اختيار مشروع واحد، فقط مشيرًا إلى أن التسجيل على منصة "إيدمودو"، ليس شرطًا لعمل المشروعات، وأن المشروعات يمكن عملها من الكتاب المدرسي وكتابتها ورقيًا محذرًا من الاعتماد على "ويكيبيديا" كمصدر للمعلومات في البحث.

وشرح الضويني، بشكل عملي طريقة عمل البحث، اعتمادًا على موقع وزارة التربية والتعليم، والمواقع المتخصصة.

ومن جانبهم، تحدث أحمد محمد الطالب بالصف الثالث الإبتدائي بالإسكندرية عن تجربته في عمل مشروع عن السياحة مؤكدًا أنه لم يواجه أي صعوبات وأن الصعوبة الوحيدة التي قابلها كونه يجهز البحث لأول مرة.

أما إسراء قنديل الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، فأكدت أنها أنهت 98% من المشروع، ولم تجد أي صعوبة تُذكر، وأنها وجدت الموضوع يتسم بالسهولة الكبيرة.

أما عمر سامح الطالب بالصف السادس الابتدائي، قال إنه أنهى 80% من المشروع واختار موضوع عن السياحة، ووجه رسالة بالإنجليزية لسائح يدعوه لزيارة منطقة سيوة في مصر، لتعدد أنواع السياحة بها، حسبما هو مكتوب في الكتاب المدرسي، بينما ناشدت والدته، الوزير عودة الامتحانات مرة أخرى، معتبرة أنها الطريق الوحيد لتقييم أداء الطالب ومستواه.