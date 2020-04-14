بعيدا عن الجشع.. معلمون ساعدوا طلابهم في فهم الأبحاث عبر الإنترنت

على خلفية أزمة فيروس كورونا الجديد، وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، أصبح على طلاب كل صف دراسي تقديم مشروع بحثي واحد يجمع فيه العلوم المختلفة، وحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالنسبة للصفوف الابتدائية، جرى اختيار 4 محاور تركز على السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه.

وأضاف وزير التعليم، خلال فيديو عرضه، أنّ الطالب سيختار فريق العمل المتكون من زملائه ويختارون أفضل محور سيبحثون عنه من الـ4 محاور المذكورة، وبعد اختيارهم الموضوع سيطلعون على الأسئلة داخله ويتم تقسيم الأدوار بينهم.

حالة من التخبط والحيرة انتابت كثير من الأسر لعدم معرفتهم شكل المشروع البحثي وكيفية تطبيقه، لحداثة الأمر عليهم وعلى أبنائهم، وفي الوقت الذي حاول فيه بعض المعلمين وأصحاب المراكز التعليمية استغلال حاجة الأسر لاجتياز المهمة بنجاح بمقابل مادي، بادر آخرون لمساعدة طلابهم على الفهم وتطبيق التكليف بنجاح دون أي مقابل مادي، معتمدين في ذلك فقط على التواصل بينهم عبر الإنترنت.

وفي إحدى المدارس الإعدادية بمركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية، دشّن معلم مادة الجغرافيا والتاريخ، السيد شتا، قناة على موقع يوتيوب تحمل اسمه، وبدأ يدعو طلابه للاشتراك فيها واستعد لتسجيل أجزاء المنهج الدراسي في مقاطع فيديو لبثها عبر القناة الإلكترونية، وحسب قوله لـ"الوطن"، رحب الطلاب بالفكرة رافضين فكرة استكمال الدروس في أي تجمعات خارج المدرسة خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كيف طوع المعلمون التكنولوجيا لمساعدة طلابهم في فهم البحث؟

بعد إعلان وزير التربية والتعليم الأبحاث المقررة على الطلاب، بادر المعلم بمساعدة طلابه على فهم التكليف المطلوب منهم ومساعدتهم في كيفية اختيار المواضيع الأنسب للبحث، وحسب تعبيره: "فهمتهم كل المطلوب من خلال تواصلنا على النت وهما نفذوه بنفسهم بناء على الفهم عشان يستفيدوا صح".

عبدالرحمن دشن لطلابه جروب واتس آب لشرح الفكرة من خلاله

عبدالرحمن محمود، معلم مادة العلوم للمرحلة الإعدادية بأحد مدارس الجيزة، بادر من نفسه بإعداد مخلص شامل بأهم أجزاء المنهج لطلابه لمساعدتهم في تنفيذ البحث واختيار بنوده بالشكل العلمي المظبوط، وحسب حديثه لـ"الوطن"، ساعدهم في فهم التكليف لغرابته عليهم وحداثته بالنسبة لهم دون أي مقابل مادي.

فور إعلان الوزير عن الأبحاث، دشن المعلم الثلاثيني "جروب" على تطبيق واتس آب جمع فيه طلابه وبدأ شرح كيفية تنفيذ البحث: "كانوا مش فاهمين وتايهين وبدأت أبسط ليهم الفكرة لحد ما فهموا ونفذوه بنفسهم"، حسب تعبيره.