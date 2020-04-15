فيديو.. محمد رمضان ينشر تتر مسلسله الجديد "البرنس"

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو من تتر مسلسله الجديد البرنس، غناء الفنان أحمد سعد، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

https://twitter.com/Mohamed_Ramadan/status/1250212159704961026

وغرد "رمضان": "اليوم إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب أغنية مين يلومنا.. غناء أحمد سعد، الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس.. رمضان 2020".

وجاءت كلمات الأغنية: عيشنا في وهم اسمه الدم عمره ما يبقي مياه والأصول في الدنيا حبل احنا اللي ماسكين غيرنا سايب خدنا من أقرب حبايب جرح عنوانه الأذية، واللي كنت أنا فاكرة ضهري استحلي قهري لأخري جايب، مين يلومنا على اللي واصلين له احنا مش فالحنا رده معني حضن الأهل واضح في القلوب مقلوب لضده كل ما افتح قلبي ليكو القسوة فيكوا قوام تصده.

ويدور المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولى مسؤولية الجميع.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.