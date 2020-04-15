بـ2200 حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية في العالم من وفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، يسجّلها بلد في العالم لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مسجلة أكثر من 2200 حالة وفاة، خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت الجامعة، في بيان لها، أن وباء كورونا حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصا، في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة، بعد أن كانت حصيلة الوفيات في أمريكا، تراجعت نسبيا خلال اليومين الماضيين، إذ بلغت الاثنين، 1509 حالة وفاة، بينما كانت في اليوم السابق 1514 وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث سابقا عن أيام مروعة تنتظر الأمريكيين، في مواجهة كورونا، مشيرا إلى ارتفاع متوقع بعدد الإصابات.