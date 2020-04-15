بتورتة وبلالين.. "عزل كفر الزيات" يحتفل بعيد زواج مصابين بكورونا

احتفل مستشفى كفر الزيات بعيد زواج محمد عواد، وزوجته ياسمين نصر، والمحجوزين في المستشفى قادمين من قرية بهتيم بمركز شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، بعد تأكد اصابتهم بفيروس كورونا ضمن 45 آخرين من أسرة واحدة.

وحرصت الطواقم الطبية بالتنسيق مع إدارة المستشفى على إحضار تورته وبلالين وتنظيم احتفال صغير للزوجين بمناسبة عيد زواجهما، وهو ما عبر عنه الزوج "محمد عواد" بفرحته الشديدة لما وجده من حرص المستشفى والأطباء على الاحتفال بهما وسط جو ومناخ عائلي، موجها الشكر للطواقم الطبية وجميع المسؤولين في مديرية الصحة بالمحافظة على المجهود المبذول من أجل توفير كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين داخل مستشفى العزل.

وشكر مسؤول طبي في مديرية الصحة بالغربية، الطاقم الطبي في مستشفى العزل في كفر الزيات لحرصهم على الاحتفال بعيد زواج زوجين مصابين بفيروس كورونا، ضمن الـ45 مصابا من أسرة واحدة في شبرا الخيمة، ويخضون للعلاج والرعاية الطبية في مستشفى العزل في كفر الزيات.

وقال المسؤول إن الحياة في المستشفى يسودها جو الأسرة والعائلة الواحدة وليس مقتصرا فقط على الحياة الطبية، وهو ما يساعد على رفع الروح المعنوية بين المتواجدين.