جامعة بنها: طلابنا صمموا بوابة تعقيم ذاتي.. مكانوش بيناموا لمدة 5 أيام

قالت راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع والبيئة، إنّ طلاب هندسة بنها صمموا بوابة للتعقيم الذاتي، وبدأت الجامعة تركيبها على أبواب المستشفيات، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة لها عبر "سكايب"، ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية DMC، أنّ الطلاب صمموا بوابة تعقيم ذاتي بسيطة التكاليف وتؤدي ذات الأغراض التي تؤديها البوابات الكبيرة: "مكانوش بيناموا مده 5 أيام عشان ينجزوها".

وأوضحت أنّه بسبب زحام المستشفيات الجامعية بالمرضى، كان لزاما على الجامعة اختراع بوابات لتعقيم المواطنين والزائرين: "فيه 7 رشاشات من فوق و7 من تحت بيطلعوا مادة مطهرة جبناها من شركة أدوية مطابقة للمعايير".

وأكدت أنّ الجامعة أنتجت بوابتين حتى الآن، وتعمل حاليا على إنشاء 8 بوابات أخرى للزائرين القادمين والخارجين من المستشفي: "اللي عمل البوابة دي 3 طلاب".