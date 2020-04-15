العالمي وأبو العروسة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "كلبي دليلي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الثمن" الساعة 8 مساء، وفيلم "سحر العيون" الساعة 10 مساء، وفيلم "العالمي" الساعة 12 صباحا.

قناة سيما

عىض فيلم "ليالي الشرق" الساعة 4 مساء، وفيلم "تفاحة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "البحث عن سيد مرزوق" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم The Family Fang الساعة 4 مساء، وفيلم Fantastic Mr. Fox الساعة 6 مساء، وفيلم The Informant الساعة 8 مساء، وفيلم Miss Sloane الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الكبير أوي3" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، و"بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "بيومي أفندي" الساعة 1:30 مساء، وبرنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج"تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.