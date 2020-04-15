"تطوير التعليم" بالوزراء ينفذ أول "كابينة تعقيم" للحد من تفشي كورونا

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تصميم وتنفيذ كابينة للتعقيم الذاتي، في إطار خطة الدولة الشاملة للمساهمة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إنّ فكرة تصميم وتنفيذ كابينة أو نفق التعقيم، جاءت استجابة للدعوات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمساهمة فى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان عن الصندوق اليوم، أنّ مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط أحد مشروعات الصندوق، هو من صمم ونفذ كابينة التعقيم، باعتبار الفكرة تطبيقا مباشرا لما يفعله المجمع، و"كابينة التعقيم" هي عبارة عن أداة أو جهاز يستخدمه المواطنين قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء الأشخاص سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى.

وأوضح الحيوي، أنّ من بين مزايا الكابينة، تعقيم الأيدي دون لمس أي أجزاء معدنية أو غير معدنية، وكذلك يمكن أثناء ذلك قياس درجة حرارة الشخص عن بعد، كما تستخدم الكابينة لأغراض مختلفة، بينها استخدام محلول تعقيم مناسب لتعقيم الأيدي والملابس وأجزاء الجسم.

وتعمل الكابينة من خلال وجود حساس في مدخلها، وبمجرد دخول أحد الأشخاص إلى الكابينة يعطي الحساس الإشارة الى الطلمبة المتصلة به لضخ محلول التعقيم المتصل بها إلى داخل الكابينة بكمية محددة لمدة زمنية معينة، يمكن التحكم فيها وفق نوعية المبنى الذي سيدخل إليه الأشخاص.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبده، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، إنّ المهندسين والفنيين بالمجمع عملوا على تصميم وتنفيذ فكرة "كابينة التعقيم" من الخامات المتاحة بالمجمع، واستكمال بقية المستلزمات والاحتياجات بالجهود الذاتية لفريق العمل القائم على التصميم والتنفيذ مساهمة من أعضاء الفريق فى إنتاج منتج مطلوب ويتم الاستفادة منه على المستوى المجتمعي.

ولفت إلى أنّ إنتاج الكابينة تكلفته نحو 20 ألف جنيه للشركات أو المؤسسات فى حال طلبت ذلك، ويستغرق إنتاج الكابينة الواحدة نحو 4 أيام.

وأضاف أنّ كابينة التعقيم تحتاج في تصميمها وإنتاجها إلى تخصصات الميكانيكا أو الكهرباء أو الميكاترونيات، إلى جانب الفنيين بمختلف تخصصاتهم، وتصميم اللوجوهات والشعارات اللازمة، ولذلك فالمجمع لديه 19 مهندس ميكانيكا، و23 مهندس كهرباء، إلى جانب العديد من الفنيين المهرة، وجرى تشكيل فريق العمل من بعض هؤلاء المهندسين والفنيين، تحت إشراف أحد المهندسين العاملين بالمجمع من أصحاب الخبرة، وشارك بعض طلاب المجمع في تنفيذ الكابينة، حرصا من إدارة المجمع على تأهيل الشباب.

وأشار عبده، إلى أنّ المجمع يرحب بالتعاون مع القطاع الخاص لتمويل تصنيع الكبائن على نطاق واسع وتطويرها وزيادة جودتها وتصديرها إلى خارج مصر، حال كان هناك طلب على ذلك.

وأكد أنّ التعاون مع الصناعة والقطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية التي يعتمد عليها المجمع التكنولوجي بأسيوط وفق المعايير والمناهج والجودة الألمانية في مدارس ومؤسسات وأكاديميات التعليم الفني بولاية بادن - فورتمبرج الألمانية، باعتبارها الشريك التعليمي الألماني للمجمع.