غدا.. حفلان لـ الحلو وفؤاد زبادي على قناة "الثقافة" على يوتيوب

يبث في التاسعة مساء غد الخميس على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب حفلا للنجم محمد الحلو يضم مختارات من أعماله الخاصة، وذلك استمرارا لعروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك". كما يقدم المطرب المغربي فؤاد زبادي باقة طربية.

يعقب ذلك العرض الغنائي الاستعراضي "كوميديا البؤساء" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، ومستلهم من المسرحية الشهيرة "البؤساء" للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، ويدور حول شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية.

العرض المسرحي بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامي الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، محمود خالد، مريم البحراوي، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوي، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن رؤول، تأليف وإخراج مروة رضوان.