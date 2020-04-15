محمد بن راشد يوجه سفراء الإمارات بتكثيف التعاون الدولي لمواجهة كورونا

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تدوينه جديدة وجه من خلالها سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم وضع حد للتعاون الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى الاقتصاد العالمي بحاجة لروح تعاون جديدة.

وقال "آل مكتوم" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر"،: "توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد.. التعاون الدولي حاليًا لا يجب أن نضع له حدودًا، لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول".

وأكد: "الاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر".