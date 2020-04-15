مراكز المنيا تزيل 119 حالة تعد على أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أزالت 119 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت أمس الثلاثاء، 119 حالة، منها 47 حالة على مساحة 201 فدان، و5 قيراط، و16 سهم، على أراضي زراعية، و 72 حالة إزالات مباني، على مساحة 5192 م2، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس، 545 حالة، على مساحة2102 فدان، و12 قيراط، و11 سهم، على أراضي زراعية، و 534 حالة إزالات مباني على مساحة 54519 م2.

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.

وقاد محافظ المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأبراج المخالفة بمنطقة القرداحي بابوفليو بشرق النيل، ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.